參院投票阻向沙特售武　特朗普或再行使否決權

波斯灣局勢一觸即發之際，美國參議院周四（20日）投票通過兩項決議，阻止總統特朗普政府以緊急狀態令繞過國會審議程序，向沙特阿拉伯、阿聯酋和約旦3國出售合共約80億美元（約624億港元）的武器。特朗普可能再次運用總統否決權推翻參院決議。



第一項否決2項軍售的決議，以53對45票通過；第二項否決20項軍售的決議，同樣地以53對45票通過。決議稍後將交由民主黨控制的眾議院審議，預計也將獲得通過。惟一旦特朗普運用否決權，要獲得2/3兩院議員支持、扭轉否決有難度。



提出決議的民主黨新澤西州參議員梅嫩德斯表示，結果「反映國會希望保留宣戰和審查主要外國武器銷售的權力。」一直支持特朗普的參議院共和黨領袖麥康奈爾則稱：「參議院發出錯誤信號的時機實在太糟。對華府而言，與沙特和阿聯酋保持密切關係非常重要。」



自異見記者卡舒吉遇害，及沙特在也門軍事行動引起爭議後，美國國會暫時凍結向沙特出售攻擊性武器。英國上訴法院早前也裁定，英國政府向沙特售武屬非法行為，指出售的武器明顯有機會被用作違反國人道法律的行動。