日媒：東盟10國擬邀金正恩　赴釜山特別峰會

南韓青瓦台早前表示，南韓與東盟特別峰會將於11月25日至26日在釜山舉行。日媒周五（21日）引述東盟外交消息指，考慮在該會議上安排東盟10國首腦與北韓領袖金正恩會談。



印尼總統維多多去年11月，提出邀請金正恩出席特別首腦會議的方案。外交消息人士透露，在周四至下周日（20日至23日）於泰國首都曼谷舉行的東盟峰會及外長會議上，將會討論邀請金正恩一事。



但有指東盟首腦擔心，若金正恩拒絕邀請，恐有損東盟的體面，故須謹慎研究以甚麼方法發出邀請。南韓總統文在寅考慮與東盟首腦一同發出邀請函，但也有國家提議僅由東盟發邀請。



會談一旦落實，料討論地區和平與穩定、東盟在朝鮮半島無核化中應發揮的作用等。東盟10國均與北韓有邦交，分析指東盟正摸索參與解決國際社會關注的朝核問題。



另外，泰國總理帕拉育周五在一個經濟論壇上表示，東盟各國領袖希望在今年底前，簽訂由中國領頭的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。菲律賓則指，該協定的18個章節中，已有7個「得出結論」。



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