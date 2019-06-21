科學家教識海豹唱兒歌　有助研究人類語言障礙

各種聰明的哺乳類動物雖長久以來均與人親近，惟語言始終不通。有英國科研團隊成功教導3頭灰海豹模仿人類的發聲，甚至成功學會唱出兒歌《一閃一閃小星星》。科學家相信可借今次成果，進一步研究人類語言障礙。



聖安德魯斯大學蘇格蘭海洋研究所（SOI）的科學家在灰海豹出生後就加以培訓，對牠們播放與其自然發音相近的響音、旋律等，供其學習。其中一頭名為佐拉（Zola）的小海豹對音樂特別敏銳，竟能成功唱出兒歌的10個音。研究顯示，海豹能夠用人類方式運用聲道，而此舉是猴子、猩猩等靈長類動物也辦不到的。



SOI總監雅尼克（Vincent Janik）教授稱︰「今次研究令我們更了解發聲學習的進化過程，這個技巧亦正正是人類語言發展的關鍵。」他續指，發現其他哺乳動物能像人類般運用聲道，揭示了先天因素對發聲技巧的影響，有助發展出研究語言障礙的新方法。



早於80年代，已有科學家成功令海豹模仿出英文短句「你好嗎？」，惟這並不代表牠和人類能互相理解。雅尼克強調，研究僅顯示海豹有能力如人類般發聲，能否明白語言則是另一回事。有關研究結果已刊登於《當代生物學》（Current Biology）期刊。