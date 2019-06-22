歐盟成員國領袖一致同意　不就英國脫歐重新談判

歐盟27個成員國領袖周五（21日）於比利時布魯塞爾開會，期間歐洲理事會主席圖斯克表示，歐盟不會接受重新談判脫歐協議，歐盟委員會主席容克則指，該決定獲全體成員國領袖一致同意。另有歐洲政策專家指，假如英國前外相約翰遜勝出保守黨黨魁選舉，接任首相一職，歐盟或拒絕再延長脫歐期限。



圖斯克在峰會上指摘英國浪費了將於10月31日結束的為期6個月的脫歐期限，「我擔心你們（英國）在浪費時間。我對此並不滿意，但我必須接受政治現實」。容克則補充，在英國歐問題上，沒有甚麼新內容可言，重申全體成員國領袖同意不會就脫歐協議進行重新談判。歐盟及英國雙方早前承諾，如果無法達成更好的條款，將在脫歐期限屆滿時就脫歐協議進行重新談判，或者英方無協議脫歐。



此外，歐洲政策專家布倫納（Larissa Brunner）警告稱，由於約翰遜在脫歐問題上語氣強硬，可能會影響歐盟的信任，從而影響脫歐協議進展，增加硬脫歐風險。布倫納又稱，雙方10月份達成協議的可能性非常高，即使英國政府要求進一步延期，歐盟內部也會極不情願，「除非有一個非常明確的計劃，如第二次公投或大選，否則我認為歐盟將對此非常懷疑」。