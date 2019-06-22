朝中社：習近平與金正恩達共識　不論國際形勢繼續友好

中國國家主席習近平周五（21日）結束一連兩天的訪朝行程，乘專機回國。北韓官媒周六（22日）繼續重點報道習近平此行，指北韓領袖金正恩與習近平已就一些「重要議題」達成共識，並同意不論國際形勢如何改變，兩國都會繼續友好關係。



朝中社報道習近平周五的行程，指習近平夫婦與金正恩夫婦等人一起到訪中朝友誼塔，並獻上花籃，習近平在留言簿上署名寫道「緬懷先烈 世代友好」。報道又指，習近平與金正恩在午宴期間，就國內外政策及共同關心的國際議題深入交換意見，討論加強中朝友好關係。



報道引述二人：「在一年多的時間裏通過五次會晤深入溝通，進行良好而有益的談話，從而加深互相理解，就一些重要問題達成共識，增進信任，建立特別的親密關係。不管國際形勢如何變幻，將繼承及發揚兩黨兩國的友好關係。」



南韓青瓦台發言人周五回應中朝首腦會談，指這次會談成為推動朝鮮半島和東北亞地區和平與穩定的新契機，韓方期待今次會談和即將舉行的美韓首腦會談，能積極推動半島無核化對話早日重啟。