伊朗間諜涉助攻擊油輪　美網絡司令部網攻報復

美伊關係持續緊張，美媒周六（22日）引述知情人士報道，美國網絡司令部於周四（20日）黃昏對一個與伊朗革命衞隊有聯繫的間諜組織發動網攻，以報復對方支援對阿曼灣運油輪的襲擊。特別的是，總統特朗普同日批准空襲伊朗，後來又撤銷行動。有美國情報官員憂慮除了傳統軍事領域，美伊的網絡攻防戰亦會升級。



多名前美國情報官員披露，涉事組織與革命衞隊有聯繫，在過去數年間追蹤通過霍爾木茨海峽的軍艦及商船。消息人士拒絕透露更多行動詳情，另有美國官員透露，多間網絡情報企業曾通報有伊朗黑客嘗試網攻美企。報道直指波斯灣已成為網絡衝突的戰場，美伊都想佔上風。



報道指，伊朗的網攻能力於過去10年突飛猛進，有專家指伊朗會密切監視所有駛經霍爾木茨海峽及波斯灣的美國及其盟友的軍艦，再判斷軍艦種類。網絡安全公司FireEye指出，伊朗的網絡間諜會利用社交網施美人計，用假帳戶上載美女照接近美國水兵，特別是駐巴林美國海軍第5艦隊的士兵，搜集軍艦的航行詳情，必要時利用數據策動襲擊。



除了靠美人計，伊朗黑客亦會入侵船隻追蹤網站，取得美國海軍於區內的動向，以及入侵無人機及船隻的電子系統，搞亂設備的全球定位裝置，然後輸入錯誤指令。