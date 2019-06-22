曼谷舉行東盟外長會議　聚焦地區經貿協定

第34屆東盟外長會議周六（22日）起一連兩日在泰國曼谷舉行，料聚焦於加快簽訂由中國提出的經貿協定。會議或討論南海爭議、緬甸羅興亞問題及海洋塑膠污染等問題。在中美貿易戰陰霾下，美國國防部在會前呼籲東南亞各國應在中美之間作謹慎選擇。



由中國草擬的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）包括東盟全部10個成員國，如印度、日本、南韓、澳洲及新西蘭等，將成為最大規模的自由貿易協議，覆蓋全球一半人口。RCEP亦被視為對抗美國總統特朗普「美國優先」的經濟政策。



菲律賓總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）形容，中美貿易戰影響全球，又認為自由貿易至關重要，表明愈早簽訂RCEP愈好。不過，印度擔心RCEP會導致大量中國廉價貨湧入；澳紐亦對勞工及環保問題存疑。



美國國防部負責印太安全事務的助理部長薛瑞福呼籲，比起在中美之間抉擇，各國應尊重普世價值，如尊重大小國家的主權、保護知識產權等。他又強調，印太地區是美國的「優先戰場」，並游說各國考慮購買軍售，加強長期合作；並與理念相近的國家的共享信息。



外界預計，東盟成員國將發表一份有關「東盟印太願景」（ASEAN Indo-Pacific Outlook）的文件；但各國仍有分歧，立場可能仍顯模糊。