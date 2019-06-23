特朗普：將對伊朗實施更多制裁　軍事行動仍有可能

波斯灣局勢緊張，美國總統特朗普上周六（22日）表示，他將於兩日內對伊朗實施重大的額外制裁，以阻止伊朗當局獲得核武，並指美方仍有可能對伊朗採取軍事行動。另伊朗外交部同日表示，伊朗將堅決反對美國的任何侵略或威脅。



特朗普在白宮向在場記者稱，針對對伊朗的軍事行動，政府一直在商討之中，又指美國正在對伊朗實施額外制裁，「在某些情況下，我們的進展緩慢，但在其他情況下，我們正在迅速發展」。不過特朗普同時表示，他願意扭轉緊張局勢，並願與伊朗迅速達成協議，而該協議將提振伊朗萎靡不振的經濟，「我們將稱之為『讓伊朗再次偉大起來』」。



另一方面，伊朗外交部發言人指出，無論美方做出任何決定，伊朗都不會允許該國的邊界受到侵犯，並將以堅決的態度回應美方威脅。伊朗軍方高級發言人則稱，美國及其地區盟友的任何錯誤，都將如火藥桶般燒毀美國的利益和盟友。



美媒早前報道指，在伊朗擊落美軍無人偵察機後，特朗普曾一度批准空襲伊朗，但最終取消行動。他日前就事件回應，指當時是因為得知行動可能造成對方150人死亡後，才決定停止攻擊，因與伊朗擊落無人機相比，其是不合比例的反應。他及後補充：「我們並不趕急，軍方正重整，隨時準備出發到全球任何一個地方。」