再傳不和？哈利王子一家祝賀威廉生日　用字被指過份正式

英國威廉王子和哈利王子兩家過去數月一直盛傳不和，上周五（21日）威廉37歲生日期間，哈利和妻子梅根開設的社交網帳號更就此留言「劍橋公爵生日快樂！」，被外界質疑祝賀用字過於正式，更有網民稱：「這是你自己的兄弟，為何需要如此正式？」



威廉生日當日，倫敦肯辛頓宮的官方Instagram分享了威廉的照片，並寫着：「感謝大家在劍橋公爵生日的祝賀！」及後哈利和梅根開設的帳號則作出上述留言，惟該看似正常不過的留言卻受到不少網民質疑，皆因早前他們在兒子祝賀威廉的兒子路易王子（Prince Louis）及女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）生日時，都會附上一些溫暖的訊息，比如留言「很有愛」，並包含親吻等表情符號，但今次卻顯然沒有。



「嘩...聽起來非常發自內心」，有網民用諷刺語句回應二人被指過份正式的祝賀，更有人直言該祝賀十分冷淡，證實了梅根和威廉妻子凱瑟琳之間的確出了事，「兩兄弟與凱瑟琳一直良好相處，直至梅根的出現」。報道指，哈利成婚後便與梅根搬到溫莎堡，與兄長威廉「分家」。而在上周四（20日），哈利與梅根更決定退出由哈利及威廉在2009年設立皇家基金會（The Royal Foundation），並擬在今年自立門戶，成立自身的基金會。