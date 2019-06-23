黨魁選戰首場競選演講　約翰遜侯俊偉就脫歐各執一詞

英國保守黨黨魁爭奪戰日前選出最後兩強，前外相約翰遜和現任外相侯俊偉上周六（22日）首次正式向黨員發表競選演說，期間約翰遜堅持無論是否與歐盟達成協議，英國都必須在10月31日限期屆滿時脫歐，侯俊偉則警告如果由錯誤的領導人代表英方與歐盟談判，會招致災難後果。



在伯明翰舉行的競選演講活動上，約翰遜及侯俊偉均表示，他們會成功讓英國脫歐，其中侯俊偉指自己是更好的談判代表，「如果我們派錯了人，就不會有談判、信任、協議，如果議會阻止了這一點，或許就不會有英國脫歐」。約翰遜則稱，他有信心扭轉局勢，英國需要完成脫歐，並準備在無協議情況下離開歐盟，「我深信只要有正確的精力和承諾，常識就會佔上風。但萬一不是這樣，我們無論如何都要做好準備」。



另針對日前有傳約翰遜與比他年輕24年、現年31歲的女友西蒙斯（Carrie Symonds）在倫敦家中激烈爭吵，最終驚動了鄰居報警求助一事，約翰遜拒絕回應，僅表示公眾可以通過他擔任倫敦市長的履歷和他對國家的計劃，來判斷他的性格和抱負。



英國各地大約16萬名保守黨黨員將通過郵寄投票，決定誰將獲勝黨魁之位，以取代文翠珊成為新一任首相，結果將於上周六起一周內宣布。