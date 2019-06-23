華府500億美元買中東和平　巴勒斯坦拒賣帳

美國政府上周六（22日）公布被喻為「世紀協議」的中東和平方案第一階段，提出未來10年以超過500億美元（約3900億港元），大幅改善及發展巴勒斯坦的經濟，但未有觸及關鍵的政治問題。巴人政府斥責美方試圖收買人心，阻止他們實現立國夢。



美國總統特朗普兩年前上任時，已表明實現中東和平，並把這個重任交由女婿兼白宮高級顧問庫斯納負責。巴林將於周二（25日）至周三（26日）舉行「和平繁榮」研討會，庫斯納到時將向與會阿拉伯國家詳細交代方案。白宮則在會前率先公開這個「雄心大計」，指歷代巴人都受盡困境與損失，「但他們的未來將充滿自由及尊嚴」，形容方案是有史以來最有雄心的支援巴人計劃。



方案受惠者主要是西岸城鎮及加薩地帶的巴人，以及在埃及、約旦及黎巴嫩生活的巴人難民。經濟發展項目涉及醫療、基建、電力、旅遊、教育、高科技、農業，可望於目標期限內創造100萬個就業機會，令巴勒斯坦的國內生產總值翻倍、貧窮率減少一半、失業率跌至接近單位數字。資金來源將寄望富裕的阿拉伯國家及私人投資者，並由一個跨國發展銀行管理。



雖然美國拒絕接受以巴共存的「兩國方案」，但中東和平方案缺乏政治部分，未有解決以巴的核心爭議，包括耶路撒冷的地位。華府官員透露，這部分留待以色列大選塵埃落定及籌組政府，預料11月公開，但不會提及一個獨立的巴勒斯坦國，有違華府多年來的外交目標。



庫斯納受訪時解釋為何「經濟優先」，指他希望方案可向巴人展示，只要他們願意重返談判桌並達成和平協議，就可以享受一個繁榮的未來，但承認不解決政治問題，就不能推動經濟發展。他又反擊外界的批評：「如果他們有勇氣追求的話，這將是一個『世紀機會』。」



不過，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯拒絕收貨：「在解決政治問題前，不應討論經濟情況。」其經濟顧問指巴勒斯坦需要基建及投資，但前提是以色列停止佔領巴人土地。巴方亦要求華府向以色列施壓，解除包圍加薩地帶、停止竊取巴人的土地、資源及資金。由於庫斯納是以色列總理內塔尼亞胡的家族朋友、特朗普多次採取親以政策，令巴人領導層不信任他們。



與此同時，阿拉伯國家聯盟周日（23日）重申，每月向巴人政府提供1億美元（約7.8億港元）經濟援助的承諾，並強調阿拉伯世界支持巴勒斯坦，是一個經濟、政治及財政獨立的國家。