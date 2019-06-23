人口老化空屋無人要　年輕人「救亡」改建民宿活化荒城

生活在大城市一屋難求，但日本卻因人口老化加劇，反而出現屋多人少的情況。建築商持續興建新屋，令很多閒置的老舊空屋無人問津，年輕人傾向搬到大城市，不少鄉鎮面臨人走茶涼的困境。當地有年輕人關注到空屋問題，毅然來到空屋率高企的山梨縣小鎮開展改裝計劃，打造富士山下的人氣民宿，活化小鎮成功「救亡」。



空屋無人繼承打理 「白送都沒人要」



造成空屋問題的兩大主因，其一是屋主離世後無人繼承，下一代因已成家立室有了自己的房子，未能搬回老家居住或抽空打理。子女若要繼承房屋還要面臨高額遺產稅，並兼付其他稅項；如果繼承者多於一人，如何處置空屋可能引起意見分歧，家人之間出現糾紛的情況屢見不鮮。



其次是年邁的屋主選擇入住養老院或子女的家，無力再管理屋子，造成空置現象。大多空屋位於偏遠鄉村或城市郊區，居住人口減少令社區活力降低；加上日久失修的空屋大多有木蛀等問題，需要修繕才能入住。種種困難令很多年輕人卻步，寧可租房都不會買房，導致很多空屋「白送都沒人要」。



亦有很多子女認為，舊屋塞滿和家人的回憶，充分利用老家會令人有強烈罪惡感，因此不願將之活用。東京都台東區的沛沼幸弘先生，曾為完成亡母一家同住的遺願，求助住宅改造節目，以將舊屋活化成供一家四口安居的住處。



「還想多住一會」 年輕人開荒改建空屋



空屋率最高的山梨縣，縣內吉田市排名前10位，大約每5戶就有一戶是空屋，隨處可見渺無人迹的老朽空屋。但來自千葉縣、慶應大學畢業的年輕人赤松智志，因2007年一次大學作業而了解到吉田市的空屋問題，至5年前開始推動名為「不要空着」的計劃，改裝約10幢空屋，號召市內市外的人到小街區改造6幢老屋。



改建計劃告一段落後，赤松想到：「我還想在這兒多住一會，但要做甚麼好呢？」他於是萌生「開一間民宿」的念頭，吸引了翌年移居至當地的平面設計師八木毅。八木負責室內室外的建築設計，赤松則負責拉攏人脈到鄰近咖啡店工作等，二人合作而成的「hostel＆salon SARUYA」至2015年7月在河口湖日本名勝旁誕生。就算在富士山降雪封山的淡季，該民宿仍幾乎是滿員入住。



企業加入活化 各地空屋付費任意住



日本近日亦有企業加入活化空屋的行列，推出「任意住」的全新租房計劃，利用改造閒置的空屋和別墅，讓顧客每年或每月支付一定金額，便可以各地不同單位居住，分布在東京、德島、福井等11個地區。該計劃以不同價格的會員制，提供合租形式的房屋等，共享客廳和廚房，每月收費介乎4萬至5萬日圓（約2900至3700港元）。



赤松的成功感染其他人，影響當地其他舊屋的活化計劃，有人改建空屋成多功能的空間，用以舉行工作坊、講座、音樂會等。商界推出的新噱頭亦有助解決空屋問題，同時加強旅遊發展。這些民間發起的新噱頭而帶來新希望，成功吸引人們踏足幾乎「死掉」的市鎮，讓空屋再有新的「任務」，不再只是老朽的象徵。