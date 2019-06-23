空屋數量達864萬戶創新高　反映高齡社會悲歌

空屋問題反映日本高齡社會的悲歌。日本總務省日前宣布最新數據，去年日本空屋數量達864萬戶，佔13.6%，創歷史新高。雖然政府多年前已推出政策吸引民眾免費購入空屋，然而成效不彰。



總務省的數據顯示，空屋分為未來用於租賃或買賣及「完全閒置」兩種，後者共347萬戶，比2013年增加9.1%。空屋率最高的是富士山北麓所在的山梨縣，達21.3%；其次是關西的和歌山縣（20.3%）及長野縣（19.5%）。空屋率最低的地區則是沖繩縣（10.2%）及東京（10.6%），整體數據反映日本農村人口持續下降。



空屋問題反映高齡社會衍生的種種問題。日本全國領取生活津貼者截至2018年2月，總共約164萬戶，逾一半為長者，反映老人貧窮問題嚴峻。年事已高的屋主無力負擔空屋稅，甚至因缺乏子女照顧，孤獨死情況頻生。獨居老人孤單地死去，直到遺體發出異味才被人發現，連身後事都無人打理。



日本政府早於2013年推出政策吸引民眾免費購入空屋，甚至讓有永久居留身份的外籍人士可申請入住。很多鄉村地區其後開始成立「空屋銀行」，免費贈屋給符合條件並通過審核的民眾，並以補助修葺等優惠條件，吸引民眾遷到鄉村。惟有傳媒發現效果並不理想，歸因於稅項和條件限制繁多等。