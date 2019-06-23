日媒：華經濟放緩競爭趨烈　巨韓企掀撤廠潮

日本傳媒報道，多間南韓巨企在中國競爭愈來愈激烈、地緣政治摩擦及中國經濟放緩的情況下，開始陸續撤走設於中國的生產線，預料日後會有更多韓企選擇逐步離開中國。



《日經新聞》報道指出，三星電子、現代汽車、起亞汽車及LG等韓企長期過度依賴中國，但過去一段時間的良好營業額掩蓋問題。三星於2012年是中國最大的手機品牌，現代在2016年則是中國第3大汽車品牌，但如今三星在中國市佔率已低於1%，現代市佔率則落到第6、7位，已非中國汽車領導品牌。



三星早前率先陸續關閉在中國的廠房，設於廣東的最後一間廠房亦宣布裁員減產。有韓企員工透露：「當三星做撤廠領頭羊時，我們心理上的壓力就舒緩多了。」現代亦於今年5月宣布關閉北京年產30萬輛車的工廠，子公司起亞也在本月底關閉位於江蘇的工廠，LG則把所有銷往美國的冰箱生產線搬回南韓。



有日本金融機構指，為了避免令中國政府產生壞印象，上述韓企已經忍很久了，但現在他們已經忍不下去了。韓企從2017年開始，因薩德風波而遭中國抵制，現時中美貿易戰、華為禁令亦加劇韓企壓力。



分析指，華為禁令或打擊南韓晶片產業，南韓晶片對中國出口佔整體出口的26%，但5月份較去年同期大跌20%。