東京電化子公司工廠排污物　疑增居民患癌機會

日本化工企業「電化（東京）」涉嫌捲入致癌污染物問題，遭美國人權組織批評。有調查顯示，電化美國子公司「Performance Elastomer」位於路易斯安那州的合成橡膠工廠附近相繼有人患上癌症。人權組織批評︰「如果不能確保安全，工廠就應搬出該地區。」



由大學教師組成的美國人權NPO率團訪日，上周五（21日）於東京召開記者會，公布上述調查。據指，該廠在生產過程中排放氯丁二烯；而氯丁二烯被美國環保局列為有較大可能致癌的物質。



組織去年以居住在工廠方圓2.5公里以內的500多戶為對象，進行了流行病學調查，結果發現離工廠越近，居民的癌症發病率越高。64歲婦人杰勒德（Lydia Gerard）的丈夫因腎癌過世，她在記者會上表示：「有很多人正在承受痛苦，我希望電化能做個好鄰居。」



據電化介紹，「Performance Elastomer」在2015年啟用該工廠，至2017年底引進減少排放氯丁二烯的裝置。電化就事件回應指︰「正依照法律法規進行作業，今後也將努力主動減排。」