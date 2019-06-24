兒時興趣助成置業夢　25歲男靠炒賣積木上車

置業對於現時20多歲的Y世代來說，看似遙不可及，不過澳洲昆士蘭一名25歲男子藉拋售其積木收藏，竟在短短數年賺得2萬澳元（約10.8萬港元），加上當地政府對房屋首購族的資助，讓他年紀輕輕已可憑一己之力「上車」。



居於布里斯班的曼格爾森（Josh Mangleson）自小已喜愛收藏積木，更將每副積木組合連同指引手冊，甚至包裝盒都一一完整保存。他在高中時已發現網上平台售賣的積木組合價格不菲，但直到2016年入讀大學接觸經濟及投資學後，才萌生投資積木的念頭。



曼格爾森先利用網上平台大肆搜刮積木，他說：「我試過連續12個月不停瘋狂購買。在我開始花上數千元購買樂高並堆放在家時，我猜我的父母大概覺得我瘋了。」不過，曼格爾森入貨也有原則，他首先要肯定有大折扣時才買，其次是產品即將會下架。他多年來的收藏經驗也助他辨別哪些模組會受歡迎。



他在去年售出四分之三的收藏，前後共賣了約250副積木，其中約一半是個人收藏。他最快試過在7日內，以150澳元（約812港元）轉手以50澳元（約270港元）購入的積木系列；賣過最高價的積木更達500澳元（約2710港元）。他感謝女友杰絲在他清空存款時，仍信任他的能力，並稱暫時未有打算售出自己最貴的積木珍藏。