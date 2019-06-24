內塔尼亞胡：與巴人協議必須保證以軍在約旦河谷存在

美國政府上周公布500億美元（約3900億港元）中東和平方案，被指以銀彈攻勢收買巴勒斯坦，阻止他們實現立國夢。以色列總理內塔尼亞胡周日（23日）表示願聽取華府的和平計劃，但強調與巴勒斯坦達成的任何協議，都必須保證以色列在約旦河谷的存在。



內塔尼亞胡當日與到訪的美國國家安全顧問博爾頓，一同前往約旦河西岸遊覽，期間堅持認為，以色列在約旦河谷的存在，將保證整個地區的穩定與安全。他說：「有人認為以色列離開約旦河谷才能建立和平。但我認為這將帶來戰爭和恐怖。」



位於以色列東部的約旦河谷，除了是該國重要的淡水來源地，該地有86%土地更被列為以色列殖民區，極具戰略意義。以色列前總理拉賓曾稱：「守衞以色列最重要的安全邊界就是約旦河谷。」內塔尼亞胡也曾強調，必須在約旦河谷地區保持長期的軍事存在。



另外，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯周日表示，必須在承認以色列對東耶路撒冷的佔領，及具備兩國解決方案的願景這兩個先決條例下，巴人就會回到談判桌與美國對話。沙特阿拉伯外長朱比爾表示，歡迎改善巴人處境，但強調解決以巴衝突也極其重要。