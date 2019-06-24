北領地擬建新深水港口　供美軍陸戰隊停泊艦隻

美國和澳洲積極抗衡中國於印太地區的影響力。澳媒周一（24日）披露澳洲政府擬於北領地首府達爾文附近興建新的深水多用途港口，未來或可讓美國海軍陸戰隊軍艦停泊，預計最快數周後公布計劃。分析指，雖然新港口非海軍基地，但仍可能激怒中國。美方暫未回應，澳洲國防部則否認計劃於北領地建新的海軍設施。



澳洲廣播公司（ABC）引述多名消息人士指，政府秘密計劃於距離達爾文約40公里的Glyde Point興建包括商業及工業用途的港口，若工程獲批准，該處將可容納大型的兩棲軍艦，例如早前訪悉尼的美軍兩棲攻擊艦黃蜂號及澳洲直升機登陸船塢艦。消息指，美國曾考慮新加坡等地建港，但最終決定北領地是最佳的戰略位置。



報道指，計劃最快於下月、在美澳將於北領地及昆士蘭舉行「護身軍刀」聯合軍演時宣布。有官員指公布時間已押後至印尼完成總統選舉後，相信仍會惹怒北京。另有官員指，中國無可能不知計劃，但不能投訴，因為他們同樣於區內建類似設施。



北領地的達爾文港原本亦可停泊軍艦，但中國公司Landbridge於2015年租用該港口99年，時任美國海軍作戰部長格林納特曾考慮在澳洲興建永久的海軍基地。澳洲國立大學學者梅德卡爾夫（Rory Medcalf）分析指，新港口可容納2000名輪替的美國海軍陸戰隊成員及裝備，計劃清晰顯示無論是因為與中國戰略競爭或一般考慮，美國都不會撤出印太。