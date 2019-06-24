ABC入稟法院挑戰搜查令　三傳媒籲立法保障記者

澳洲廣播公司（ABC）位於悉尼的總部，本月初遭澳洲聯邦警察（AFP）突擊搜查，期間取走大批文件。ABC周一（24日）向澳洲聯邦法院申請禁制令，要求禁止警方查閱沒收的文件，並歸還該些文件。ABC同日與另外2間新聞媒體展開聯合行動，要求政府立法保障記者和新聞自由。



ABC營運總監安德森（David Anderson）指，基於有關搜查妨礙了政治傳播中既定的自由，訴訟挑戰警方搜查令的合憲性。ABC前年曾引用政府內部文件，披露澳洲特種部隊在阿富汗殺害無辜市民等不法行為；警方所用的搜查令容許他們對有關文件作出「加入、複製、刪除或更改」。在當日沒收的數千文件中，只有約100份文件與阿富汗報道有關。



安德森表示，AFP已承諾不會在法庭判決前查閱沒收的文件，並揚言會用一切渠道捍衞記者的權利。他周三（26日）會與新聞集團澳亞分部和九號娛樂的負責人，在全國記者俱樂部發言，預料法庭將於7月底或8月初才會開始聆訊。另外，新聞集團周一表示，正預備就旗下女記者住所被搜一事入稟。

