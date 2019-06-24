約翰遜與女友吵架錄音流出　無政府主義者門外抗議

英國競逐保守黨黨魁兼首相的大熱候選人前外相約翰遜，上周五（21日）與任職政治公關的同居女友西蒙斯（Carrie Symonds）在倫敦南部寓所內激烈爭吵並驚動鄰居報警，事件引來社會廣泛關注及政敵抨擊，兩人至今未歸回寓所。一批無政府主義者周日（23日）在他們寓所門外紮營，表示不歡迎他們住在這裏。



該批人士在當日下午2時前聚集，手持寫有「我們必須摧毀富人居住的地方」的橫幅，並把反約翰遜的海報掛上鐵欄。有人揚言不需要中產白人來教他們做甚麼，又批評約翰遜推行種族主義政策，稱他不適合他們的社區，應回去中產白人居住的地方。



約翰遜與西蒙斯的爭吵過程被鄰居錄音，並轉至左派媒體。據知西蒙斯當時叫約翰遜「放開我」和「出去」，而約翰遜則以「放開我的平板電腦」拒絕，期間傳出多次尖叫聲及碎裂聲。西蒙斯也投訴約翰遜的紅酒弄污其梳化，批評他被寵壞，並不在乎金錢或任何事。



英媒紛紛大肆報道事件，有約翰遜助手消息指，相信西蒙斯一直在協助近日落選的賈偉德。有報道指約翰遜和西蒙斯在過去6個星期發生過4次激烈爭吵，本月初已瀕臨分手邊緣；也有指約翰遜正考慮和分居妻子惠勒重修舊好。但認識兩人的朋友透露，他們周末一起渡過，近日的事令兩人的關係更堅固。



約翰遜對事件一直拒絕發表言論，導致形象和支持率下降。在事件發生後的最新民調顯示，約翰遜領先對手侯俊偉27%的優勢，已減半至11%；支持率更由36%下降至29%。侯俊偉周一在報章撰文，呼籲約翰遜不要當懦夫，他會在周二的電視辯論中等候對方。



駐英國記者章怡報道

