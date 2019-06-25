名古屋兩男街上被刺死　疑兇在逃

日本名古屋市周二（24日）晚上發生命案，兩名男子在街上被人用利刀刺死，一名男疑犯在逃，警方正在追緝。有目擊者稱，案發前曾經有數名男子在現場爭執。



當地時間周二晚上10時半左右，警方接報有人在名古屋北區的一條街道上遭人用利刀刺傷，警員到場後發現有兩名年約四十多歲的男子滿身鮮血重傷，倒臥在十字路口附近不省人事；兩名傷者在送院後證實死亡。



據報在案發前不久，現場曾經傳出幾名男子的嘈吵聲，警方正在調查事發時的詳細情況，追查疑兇的去向，並正向懷疑身在現場的涉案人士問話。



案發地點是距離名古屋鐵路小牧線味鋺站約兩公里的一個住宅區，一名住在附近公寓的五十多歲婦人表示，案發時見到有數名男子發生爭執，之後她見到有人倒地，於是就上前為他做心肺復甦，但對方已無反應，肩膊血流如注。她對於在自家門前發生這樣的事感到害怕。



公寓另一名四十多歲女住客表示，看見疑兇是身材高瘦，慌張的往南方徒步逃去。



還有一名附近的男居民拍攝到傷者倒地後的情況，從他拍到的影像可見，有穿着白色衣服的男子倒臥血泊的情形。拍攝者表示，他在晚上10時半左右聽到有男子的說話聲，過了10分鐘左右聽到警車聲，之後就發現有人一名滿身鮮血的男子倒臥在公寓外，不遠處還有另一名男子躺在地上。他說在當地居住了三十多年，對於在身邊發生這樣的事感到驚訝，希望兇徒早被緝拿歸案。