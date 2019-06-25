癮君子吸霹靂可卡因後推人落路軌　判囚終身

英國一名吸食霹靂可卡因成癮的癮君子，去年4月分別在兩個地鐵站，嘗試將兩名男子推下路軌，其中一人成功穩住身體沒有跌下去，但另一名91歲的男子就需要其他人冒住受傷危險將他救離路軌。法庭周一（24日）將肇事的癮君子判處終身監禁，12年內不得假釋。



47歲的被告克羅斯利（Paul Crossley）去年4月27日先在一個地鐵站嘗試將23歲排球健將弗倫奇（Tobias French）推落路軌，但弗倫奇年輕力壯，不僅能保持平衡，更能轉身還擊，推了克羅斯利一把。被告之後搭地鐵到數站之後的大理石拱門（Marble Arch）地鐵站，並將91歲的歐洲隧道公司前主席馬爾帕斯（Robert Malpas）推落路軌，當時他頭部撞向路軌流血，而列車尚有1分鐘就到達，幸好24歲的法國男子侯沙尼（Riyad El Hussani）不顧自己被路軌的電流灼傷右手，都把他從路軌中救起。馬爾帕斯最後盆骨骨折、頭部受傷。



法庭去年10月已裁定克羅斯利兩項企圖謀殺罪名成立，但等到周一才判刑，原因是要索取他的精神健康報告，證實他的確患上妄想型精神分裂症（paranoid schizophrenia），需要長期服藥，但控方指在案發的去年4月27日，他並沒有服藥，反而前一天他就用了6000鎊購買霹靂可卡因吸食。



最後法庭認為克羅斯利的精神病並非他犯案主因，反而與他濫藥的習慣和他個人有向其他人侵略的自然傾向有關，認為他對公眾構成危險，將他判囚終身，12年後才獲准申請假釋。