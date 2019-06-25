巴黎擬2024奧運期間　推廣「空中的士」載客

法國巴黎將於2024年再次舉辦奧運會，機場管理公司、空中巴士和首都公共運輸公司上周宣布，打算在巴黎奧運會期間推出「空中的士」試驗計劃，將旅客由戴高樂國際機場載往奧運場地。



空中巴士行政總裁福里（Guillaume Faury）表示，至2010年地球有超過一半人居住在市區，估計至2030年將增至6成，因此利用第三維度的需要已非常明顯。巴黎機場管理公司負責人也認為，若人們打算在未來5至30年征服低層高度空間，現在便要開始工作。



面對城市化、主要道路堵塞和環境壓力上升，令到VTOL（垂直起飛和降落的車輛）更有需要。故此機場公司和公共運輸公司打算藉奧運去擴大發展。戴高樂國際機場今年內將在大巴黎區選擇一個小型飛機場，再花18個月時間建造一個空中的士機場。



空中巴士已設計兩個模型，分別為一人和四人座位空中的士。福里表示將會把它們匯合在汽車上，順應初步使用的要求。發展這計劃的其他工作還包括電磁、防撞探測、交通管理等，但最主要還是要說服民眾去接受這創新交通工具。



駐法國記者呂靜儀報道