傳特朗普認為不公　曾考慮退出美日安保條約

美國總統特朗普即將再訪日本、參加大阪G20峰會之際，有美媒周一（24日）披露，特朗普最近曾向心腹暗示想退出《美日安全保障條約》，原因是認為條約對美國不公平。不過，白宮官員大派「定心丸」，指出華府退出安保條約的可能性極低。



安保條約第5條列明，「在日本的施政領域下，任何一方受到武力攻擊，可採取行動對付共同的危險」。彭博社引述3名消息人士報道，特朗普認為美軍需於日方遇襲時出手，但美國遭攻擊時日方卻沒有義務協助，做法不公。



在美國法律中，總統是否可於沒有國會批准情況下退出已批准的條約，仍屬一個懸而未決的問題。美國時任總統小布殊2002年在沒有得到國會的同意下，擅自宣布退出《反彈道導彈條約》，引起嘩然。



數字顯示，目前有5.4萬名美軍駐守日本。其中駐沖繩的美軍搬遷基地一事，引起當地民眾強烈反對。不過，傳統基金會的國家安全專家卡拉法諾（James Carafano）指出：「我懷疑華府是否會重新審視美國的政策。這（安保條約）是美國在亞洲外交政策的基石。」