美公司：華黑客入侵電信商網絡　竊取軍官行蹤

美國有網絡安全公司發表報告，指相信與北京有關的黑客組織APT10，多年來入侵至少10間全球電信商的手機網絡，竊取用戶的行蹤、短訊和通話記錄。黑客目標為20名被認為與中國有關、跨越亞歐非和中東的軍官、持不同政見者、間諜和執法人員。



《華爾街日報》報道，網絡安全公司「Cybereason」總裁迪夫（Lior Div）指上述行動令APT10重新受到關注。該組織兩名成員朱華（Zhu Hua）及張士龍（Zhang Shilong），去年被美國司法部控告合謀入侵電腦、合謀電訊欺詐及嚴重盜取他人身份罪。



美國法庭文件曾指，APT10於2014年展開代號「Cloudhopper」的行動，運用魚叉網釣技術，誘騙目標開啟惡意電郵，從而竊取帳戶及密碼資料潛入系統；之後又入侵包括美國太空總署（NASA）在內多間商用及國防科技公司的電腦系統。



迪夫指出，受影響的公司形容他們的反應是「難以置信和憤怒」，他說：「我們從未聽說過這種大規模的間諜活動，能跟蹤不同國家的任何人。」中方暫未回應報道。