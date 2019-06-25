約翰遜承認　北愛邊界問題仍需與歐盟合作

英國競逐保守黨黨魁兼首相的大熱候選人前外相約翰遜，周一（24日）受訪時承認，若他一旦當選首相而英國又在沒有協議下離開歐盟，英國需要尋求與歐盟合作，來避免在北愛爾蘭及愛爾蘭邊界設置海關檢查，或徵收苛重的貿易關稅。另執政保守黨宣布，黨魁選舉結果定於下月23日公布。



約翰遜接受英國廣播公司（BBC）時稱，上述問題不單由英國決定；不過他又指出，儘管他願意英國在沒有協議下脫歐，但他「沒有一刻相信英國會在沒有協議下離開歐盟」。但被問到和同居女友在寓所內爭吵一事時，約翰遜繼續迴避，僅稱問題不公平，因為涉及到他的伴侶。



約翰遜早前指出，首相文翠珊提出的脫歐協議已死。但他於訪問中聲稱，在今年10月31日英國脫歐期限前，仍有望和歐盟達成新的協議，因為英國和歐盟的政治格局已經發生了變化，強調自己有能力說服歐盟解決脫歐最敕手的問題，即愛爾蘭邊界問題。



他提出可透過多方面的技術來補救，從而避免在北愛邊界設置檢查。但當被問到有關措施是否預備好時，他回答說「實際上已做了很多」，但承認沒有解決問題的單一方案。約翰遜最終指，期望歐盟會給予英國一段過渡期，直至協議最終敲定落實為止。



駐英國記者章怡報道