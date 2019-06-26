稱助巴勒斯坦振經濟為世紀難逢機會　庫斯納「好意」遭巴人揶揄

美國在巴林舉辦有關中東和平進程的工作坊周二（25日）展開，白宮高級顧問庫斯納形容這是巴勒斯坦人「世紀難逢的機會」，聲稱計劃將令目前停滯不前的巴勒斯坦經濟帶來500億美元，希望巴人會接受，不過巴人須先表明是否想要和平協議。



庫斯納代表美國總統特朗普，領導這個工作坊，不過特朗普主導的為巴勒斯坦人刺激經濟的計劃被巴人拒絕，這次他們也決定抵制工作坊。雖然如此，庫斯納的發言和介紹都是以巴人遊說目標，他強調特朗普政府並未放棄巴勒斯坦。他說：「同意振興經濟是個必須的前提去解決之前一直無法解決的政治議題。」



庫斯納以大量數據去支持這個協助巴人振興經濟的計劃，令整段開場白好像一間公司高層在介紹業績。期間他承認在處理經濟危機的同時，也需要有政治上的解決方法。不過他認為巴人應該先處理經濟，包括向巴人注資數十億美元發展基建、旅遊業和教育。



不過巴勒斯坦兩大陣營巴解和哈馬斯組織都形容這是政治賄賂，是支持以色列的特朗普希望以經濟成果來淋熄巴人立國的願望。