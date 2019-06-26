特朗普反擊「智障」論：若遇襲將徹底摧毀伊朗部分地區

美國總統特朗普周二（25日）在社交網站警告，如果伊朗攻擊美國利益，將會引發「勢不可擋」的回應，意味伊朗部分地區將被「徹底摧毀」。



特朗普在社交網站寫道：「伊朗對任何美國利益的攻擊，將遭遇強大且勢不可擋的力量。在部分地區，勢不可擋意味徹底摧毀。」他又指伊朗領導階層僅懂得「力量與軍力，而美國擁有世界最強大的軍事力量」。



伊朗總統魯哈尼較早時批評美國對伊朗最高精神領袖哈梅內伊實施「毫無用處」的制裁，斥責美國口講尋求談判卻制裁伊朗高官，很明顯是說謊，又形容白宮受「智障」影響。伊朗外交部也強硬反擊，指新制裁徒勞無功，而且永久終結美伊之間的外交途徑。



剛在周一（24日）接替辭職的沙納漢出任美國署理防長的埃斯珀，周二抵達比利時布魯塞爾，希望說服歐洲盟友目前的情況並非美伊之間的對立，而是需要全球性外交努力去解決的全球性挑戰。他和國務卿蓬佩奧都表示美國希望建立一個聯盟去阻止伊朗發展核武，以及遊說各國回到談判桌。不過外界普遍認為埃斯珀將面對不少困難，尤其在特朗普承認在最後一刻放棄空襲伊朗，報復伊朗擊落美軍無人機後，歐洲各國都將伊朗問題焦點集中在減低戰爭風險上。

