朝中社：美延長制裁是最極端敵意行徑　北韓不會屈服

北韓外交部周三（26日）透過官媒朝中社發表聲明，批評美國對北韓的敵對行為愈發不加掩飾，若美國的政策繼續由深懷敵意的官員主導，將會令朝美雙邊關係發展和半島無核化談判變得困難。聲明揚言北韓不會因制裁而向美國屈服，並稱若有人踐踏北韓的國家主權和生存權利，北韓為了防衞將不會猶豫扣下扳機。



外交部發言人聲明指，美國近日在其人口販賣報告和國際宗教自由報告中，以各種謊言和虛構指控惡意誹謗北韓；又提到美國延長1年制裁的決定，是視北韓為敵人並希望進一步制裁。文內稱以上種種顯示美國未有改變其希望藉制裁和施壓令北韓屈膝，揚言北韓不會急於美國撤銷制裁。



聲明又批評，美國國務卿蓬佩奧近日就美朝重啟工作級對話的言論是鹵莽，表示若北韓如他所言，有80%的經濟受美國制裁影響，那麼下一個問題應是美國會否想提高至100%。聲明形容這是對美朝新加坡聯合聲明的徹底挑戰，亦是美國對北韓最極端的敵意行徑。



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