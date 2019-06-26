2300萬港元毒品藏電腦屏幕速遞內地　2毒販判死

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到內地執法部門的狙擊。江西南昌市中級人民法院近日對一宗跨境運毒案宣判，毒販分多次將市值近2300萬港元的毒品藏在電腦屏幕，從緬甸經速遞寄到內地出售，案中2名被告被判死刑。今次亦是當局成功瓦解一條利用快遞跨國走私、販賣、運輸毒品的渠道。



經審理查明，2018年1月至4月，被告熊某平、龔某輝、趙某寶、葛某鵬先後聯絡汪某，欲購買毒品，汪某再找上線劉某入貨。劉某收到部分毒資後，安排李某明等人將毒品藏匿在電腦屏幕中，經速遞從緬甸通關到達中國境內，再運往南昌販賣。



同年4月29日，公安趁龔某輝、葛某鵬在南昌接收毒品時拘捕2人，當場在速遞中查獲一批毒品。據統計，案中毒販通過此種手段，先後共走私、販賣、運輸海洛英約2.1公斤、俗稱K仔的氯胺酮6.4公斤、俗稱冰毒的甲基安非他命13.6公斤，以及冰毒片劑1.5萬片。



南昌中級人民法院周二（25日）經審理後，劉某、汪某因走私、販賣、運輸毒品罪被判處死刑；李某明、熊某平、龔某輝被判死刑，緩期2年執行；趙某寶因販賣毒品罪判處無期徒刑；另2名被告閔某華、葛某鵬被判有期徒刑15年。其中，首6名被告人被剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；其餘2人分別被沒收個人財產20萬元和18萬元人民幣（約23萬和21萬港元）。



今次是過去233日內第55宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/