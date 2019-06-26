警破涉4省跨國販毒案　繳市值2.3億港元海洛英

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。河北石家莊市公安局周三（26日）通報，當局日前成功摧毀一個涉及4省及境外販毒大案，查獲市值高達2.3億港元、共重34.5公斤的毒品海洛英，拘捕11名涉案毒販，繳獲毒資408萬元人民幣（約493萬港元）。據了解，該毒案是河北省，以至於北方省份繳獲海洛英毒品案數量最大、案值最大的跨國販毒案。



通報稱，石家莊市公安局禁毒支隊去年4月，排查發現保定市唐縣一名男子劉某涉嫌販毒。經查，劉某真實身份為該縣一名胡姓男子，有多次涉毒前科。專案組深入偵查後發現，胡某背後牽扯到一個組織龐大、隱秘的販毒集團，涉及雲南、山西、河北及吉林4省，以及緬甸的販毒集團組織策劃者。



及至去年12月17日，石家莊警方得悉一對雲南籍年輕夫婦，駕駛車輛運載約34.5公斤海洛英，從中緬邊境姐告口岸出發，繞道運載該批毒品到山西境內，聯繫當地及保定的毒販進行販賣。隨後該局在多省警方支援下，先後組織逾百警力，經連續5天行動，將分散多地的涉案毒販拘捕歸案。



今次是過去233日內第56宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/