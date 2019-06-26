蓬佩奧突訪阿富汗　冀9月前與塔利班達和約

美國國務卿蓬佩奧周二（25日）在未有公布下，突訪阿富汗首都喀布爾，期間與阿富汗總統艾哈邁德扎伊會面。蓬佩奧表示，美國希望阿富汗在9月1日總統選舉前達成和平協議，雙方同意視和平為最優先，阿富汗絕不能成為國際恐怖主義的平台。



蓬佩奧在前往新德里準備與印度總理莫迪會面途中，短暫停留阿富汗訪問7小時，雙方事前均沒對外公布。美國官員將於周六（29日）與阿富汗政治組織塔利班展開第7輪和談，蓬佩奧表示，美方已向塔利班表明準備將美軍撤出阿富汗，但強調仍未定下時間表。



蓬佩奧訪阿富汗之際，北約主導的堅定支援任務（Resolute Support Mission）表示，兩名美軍成員在阿富汗被殺，待通知家屬後才會公布他們的身份，但未有透露他們是否戰死。暫未有組織承認責任。



另外，沙特阿拉伯領導的多國聯軍周二宣布，沙特與也門的特種部隊於本月初擒獲回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的也門分支頭目穆哈吉爾（Abu Osama al-Muhajir）及多名成員，並檢獲武器、彈藥、電腦、現金和通訊設備等。聯軍稱行動中沒有平民死傷，但未有透露行動地點。