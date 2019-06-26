指違反歐盟數據隱私法　組織向Google提集體訴訟

法國一個消費者組織周三（26日）表示，已向美國科技巨頭Google提出集體訴訟，稱其違反了歐盟嚴格的數據隱私法，並要求公司向每名受影響用戶賠償1000歐元（約8800港元）。



消費者組織「UFC-Que Choisir」發聲明指，集體訴訟目的是要求Google不再暗中利用客戶的個人數據，尤其是那些使用Google帳戶的Android設備用戶，並向他們賠償。組織主席巴佐（Alain Bazot）表示，今次是法國乃至歐洲首次對Google提出相關索償，又稱如果法院的裁決是正面，那法國可能多達2800萬Android用戶有權獲得相關賠償。



組織指摘Google在用戶地理定位方面，「將消費者淹沒在無盡的保密規則中，這是對隱私的真正侵犯」。巴佐批評，即使用戶不使用Google的服務，其手機每天也會進行340次定位。他指並不寄望案件很快便有結果，更稱這個過程可能需要7至8年，甚至更長時間。



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