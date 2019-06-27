塑造「彩虹」首都　巴黎廣場街道以同性戀鬥士命名

法國國內不斷發生同性戀者遭惡意襲擊事件，官方仍希望把巴黎塑造成世界「彩虹」領袖首都，市長伊達爾戈為此決定將市內以同性戀鬥士命名的地點增加多4個，令她自2014年上台後推廣的同類地點增至40個。



伊達爾戈在2016年委任公開「出櫃」的議員羅米奧，負責審視如何改善同性戀社區情況。後者於前年呈交一份135頁的報告，提出52項令巴黎顯得更接受同性戀的城市，包括重新命名若干小廣場和街道。伊達爾戈上周三（19日）在巴黎第四區的4個小廣場和街道地點主持命名儀式。



最新命名的4個地點全部位於第四區，包括以已故美國政客、同性戀維權人士夏菲米克（Harvey Milk）命名的「夏菲米克廣場」、以法國變性詩人德勒克（Ovida Delect）命名的「德勒克廣場」、以在1941年因遭人舉報其同性戀身份，而被驅逐關押近半年的法國同性戀者西爾（Pierre Seel）命名的「西爾街」，以及以1969年6月，美國首次自發性爭取同性總者權益運動的紐約「石牆起義」命名的「石牆廣場」。



駐法國記者呂靜儀報道