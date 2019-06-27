中國女生直播介紹爆紅　小博物館突添40多萬「訪客」

英國諾丁漢特倫特大學一名中國女留學生，在當地一間名不經傳的小鄉村博物館作網上直播介紹，吸引了近40多萬中國網民收看。這家博物館自1968年開館51年以來，只吸引過7.5萬人參觀，館主對於突然有大量「虛擬訪客」甚感驚喜。



中國女生黃杜飛雪（Feixue Huangdu，音譯）在大學修讀博物館及遺產發展碩士學位，她選擇介紹諾丁漢郡拉丁頓村鄉村博物館（Ruddington's Village Museum），並在網上社交平台直播，大受歡迎。



這間博物館前身是一所維多利亞時代的學校，存放了一些19至20世紀初的洋娃娃、搖搖木馬、嬰兒奶瓶、熨斗及電話接線箱等展品，一般參觀人士只需花45分鐘至2小時不等，視乎當時有多少義工幫忙講解。



黃杜飛雪選擇這間博物館，作為她介紹英國博物館系列的一部分。她表示自從2年前開始網上直播以來，這次吸引了最多的觀眾，她介紹的這間博物館主要展現維來利亞時代及愛德華時代早期的一些英國零售生活。



博物館的負責人表示，想不到有這個意外的效果，館方很樂意和黃杜飛雪合作，透過她的網上直播，大大提高博物館的知名度，不單讓本地更多人認識，也推廣到世界去。



駐英國記者章怡報道