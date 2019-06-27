男子稱遭熊襲擊拐走藏山洞　獵人發現宛如「乾屍」

俄羅斯一名男子聲稱約一個月前，在鄰近蒙古的圖瓦共和國森林內，被一頭棕熊襲擊致重傷。棕熊沒立即吃掉他，而是將他帶到山洞內，留待日後吃用。男子其後被獵人救走，當時他身上有多處結痂傷口，部分肌肉更已腐爛，宛如「乾屍」一樣。惟圖瓦共和國當局表示，國內醫院沒有相關紀錄，未能確定事件是否屬實。



當地傳媒發布短片顯示，遇襲男子只能勉強睜開眼和活動手臂，躺在醫院病床上講述遇熊襲擊經過。他說只記得自己名叫亞歷山大，又聲稱被棕熊襲擊後脊柱受重創，因此沒法逃生，只能靠飲尿保命。直至一群獵人早前上山打獵，獵犬經過他身處的山洞察覺有異跑進去，獵人隨之入內，駭然發現一具膚色蒼白、臉上滿是乾掉泥土和血塊的人體，起初以為是已風乾的遺骸，其後才發現他仍活着，於是救走他。



醫生對亞歷山大能存活下來感詫異，認為是天大的奇迹。然而，由於短片中亞歷山大與醫護等人的對話並非圖瓦語，而圖瓦衞生部發言人亦指沒有亞歷山大入院的紀錄，因此沒法確認事件真偽，又指或可能是於其他地方發生。