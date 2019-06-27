克里米亞發現巨鳥化石　體重450公斤為北半球最巨型

俄羅斯科學院的團隊周三（26日）發表報告，公開了在克里米亞等東歐地區的史前巨鳥化石發現。研究顯示，巨鳥體重可達450公斤、3.4米高，身形碩大如北極熊，為整個歐洲以至北半球中，有紀錄而來最巨型的鳥類。專家估計牠們存活於150至200萬年前，其時史前智人剛抵達歐洲，相信人類祖先和巨鳥曾經共存生活。



該種史前巨鳥被命名為「Pachystruthio dmanisensis」，由俄羅斯科學院團隊在黑海北岸的洞穴中出土一根股骨化石而發現。報告作者澤連科夫（Nikita Zelenkov）形容︰「當我拿起那根股骨感受重量時，我估計它是馬達加斯加象鳥，因為此前在歐洲從未有發現過如此碩大的鳥類。」他指出，該巨鳥體形比現存世上最大型鳥類鴕鳥要大上3倍，碩大如成年北極熊，十分誇張。



團隊透過洞中出土的其他化石，推斷出巨鳥的生存時期，並分析牠是經由土耳其及南高加索抵達黑海地區；又估計首批抵達歐洲的人類祖先曾經遇見牠們。巨鳥相信是以進食果實維生，雖不能飛行，但奔跑時速近70公里。分析指，巨鳥的肉、骨骼、羽毛和蛋均是古人類的資源。