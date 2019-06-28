專家推測與特朗普訪日有關　莫里森關注在朝失蹤國民

報稱在北韓平壤讀碩士兼開旅行社的29歲中澳混血學生西格利（Alek Sigley），周一（24日）在社交網Twitter發文後人間蒸發，疑遭平壤政府拘禁。澳洲總理莫里森周五（28日）表示關注西格利的情況，並歡迎國際協助尋找其下落。有友人懷疑事件與美國總統特朗普到訪區內有關。



赴日出席G20峰會的莫里森表示，日本首相安倍晉三等各國領袖亦跟他談到西格利的困境，正尋求釐清發生甚麼事；又稱其他國家予以同情，並願意提供協助。澳洲雖然與北韓有外交聯繫，但在當地未設大使館；瑞典駐北韓大使館向澳洲人，則只提供有限度的協助。



29歲日籍妻子森永友果，去年與西格利在平壤結婚。她表示，平時每天在東京會以WhatsApp與西格利聯絡，但自周一開始再沒收到他的信息。她表示，西格利不像其他西方媒體，嘗試揭開北韓的神秘面紗，了解當地的人民。



森永表示不知發生何事，甚至不知他是否被扣留。澳洲國家大學的北韓專家彼得羅夫（Leonid Petrov）是西格利的友人，他形容西格利在媒體上非常積極主動，推測因特朗普赴日本出席G20峰會並即將訪問南韓，北韓才暫時切斷西格利與外界的通訊。