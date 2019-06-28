大阪G20：支持聯合國作用　習批保護主義是最大風險

二十國集團（G20）峰會於周五正式展開之前，中國國家主席習近平與金磚五國的領袖於早上舉行場邊會談，並與聯合國秘書長古特雷斯會面。習近平表示中國始終支持多邊主義，並支持聯合國在國際事務中發揮積極作用。他亦批評部分已發展國家採取保護主義措施，破壞全球貿易秩序，是全球經濟動盪加劇的最大風險。



習近平早上與南非、埃及、塞內加爾領袖及古特雷斯會面，期間批評損人利己的保護主義霸凌行為，將不得人心。他稱中國將繼續以實際行動支持聯合國和秘書長的工作；又稱形勢愈是複雜嚴峻，愈要彰顯聯合國的權威和作用，實現全球更大的團結和進步。他提到現時海灣地區的局勢尤其敏感，中國一貫支持和平，呼籲各方保持冷靜克制。



習近平呼籲各國領袖要充分考慮全球發展需要，對外傳遞正確信號，並指中方願推動聯合國的氣候行動峰會取得積極成果。古特雷斯稱，聯合國高度評價中國在朝鮮半島、氣候變化等方面的重要貢獻；稱中國的「一帶一路」計劃對非洲發展十分重要，希望中國在國際事務上發揮更多領導力。



金磚五國的中國、俄羅斯、巴西、印度及南非的領袖亦舉行會談，俄羅斯總統普京稱，在世界陷入貿易糾紛之際，任何試圖破壞或削弱世界貿易組織影響力的行為皆是有害無利。習近平強調金磚五國應合作對抗保護主義和制裁措施帶來的風險，有分析認為習近平的表態顯示，中方或會在周六的中美元首會面時展露強硬立場。