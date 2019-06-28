打機成癮？　920萬人日玩《Candy Crush》6小時

世界衞生組織（WHO）上月正式把打機成癮列為心理疾病，引起各界討論。熱門手機遊戲《Candy Crush》開發商一名高層出席英國下議院會議時指，全球有超過900萬人每日花3至6小時玩這款遊戲，但強調相信玩家沒有上癮。



《Candy Crush》開發商King的高級行政人員戴爾（Alex Dale），對下議院一個遴選委員會指出，去年一名玩家在一日內花2050英鎊（約2萬港元）去購買遊戲中的金條，來讓他可以加快晉級。但戴爾稱，不相信玩《Candy Crush》的人有上癮情況。



他表示，目前全球有2.7億人玩《Candy Crush》，但公司每個月只接到2至3個查詢，擔心他們花太多金錢和時間在遊戲上。戴爾說，對比參與遊戲的人數而言，這只屬少數。據悉，遊戲核心顧客群為35歲或以上女性，她們平均每天玩38分鐘。



駐英國記者章怡報道



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