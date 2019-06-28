不顧美國制裁　傳伊朗油輪抵中國卸百萬桶原油

再有報道指，中國不理美國禁令，繼續從伊朗進口原油。由於美國政府周一（24日）追加對伊朗的制裁，而中美貿易摩擦亦未有緩解迹象，因此中國這次進口伊朗原油引發更多關注。



據英媒周四（27日）報道，自美國總統特朗普上月初取消伊朗石油進口豁免後，上周首次有伊朗原油運抵中國港口。報道引述油輪追蹤網站（TankerTrackers）消息指，隸屬伊朗石油公司的油輪「Salina」號，上周四（20日）抵達青島附近的膠州灣裝卸原油。據指該油輪可裝載約100萬桶原油。



消息指，該油輪是於上月28日在伊朗石油重鎮哈爾克島裝油，也是自美國5月初取消伊朗石油進口豁免後駛離伊朗的第一艘油輪，預計中國未來將進口更多的伊朗石油，包括一艘可運載200萬桶原油的伊朗油輪。



據中國海關資料顯示，由伊朗進口的石油上月下降至每日約25.5萬桶，低於4月的每日約79.2萬桶。不過報道引述伊朗消息人士稱，美國制裁令雖導致伊朗石油出口顯著下降，但實際出口量仍然高於公開的數字。