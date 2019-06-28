大阪G20︰習近平講話籲國際合作　提5項貿易措施

二十國集團峰會周五（28日）在日本大阪揭幕，貿易問題續成外界關注重點。中國國家主席習近平在會上針對世界經濟形勢和貿易發表講話，就國際經貿提出4大建議，並宣布中方將推出5項重大措施，包括進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善營商環境、全面實施平等待遇和大力推動經貿談判。



習近平發表題為《攜手共進，合力打造高質量世界經濟》的講話，指出保護主義、單邊主義持續蔓延，加劇貿易和投資爭端，衝擊全球產業格局和金融穩定，影響國際投資者信心。他指，作為世界主要經濟體領導人，二十國集團有責任合作為市場增強信心；強調各國應尊重規律、把握發展大勢；並提出4項建議︰堅持改革創新、完善全球化、突破發展瓶頸及妥善處理分歧等。



在中美貿易糾紛不斷之下，北京已釋出有意改革的信號。習近平提出5項重大舉措，其中包括︰第一，中國擬進一步開放市場，將推出2019年版外資准入負面清單，進一步擴大開放農業、礦業、製造業及服務業。另將新設6個自由貿易試驗區，以及上海自由貿易試驗區新片區，加快探索建設海南自由貿易港進程。



第二，北京將主動擴大進口，措施包括降低關稅，努力消除非關稅貿易壁壘，以及削減進口成本。第三，中國會持續改善營商環境，擬於明年1月1日實施新的外商投資法制度，引入侵權懲罰性賠償制度，提高知識產權的司法保護。



第四，中國將全面實施平等待遇，包括取消外資准入負面清單以外的限制。在中國境內註冊的各類企業將獲一視同仁的平等對待，並將建立健全外資企業投訴機制。第五，中國將大力推動經貿談判，加快達成區域全面經濟夥伴關係協議，包括中歐投資協定及中日韓自由貿易協定等。