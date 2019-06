著名油畫消失170年　原來一直收藏平民家中

法國著名浪漫主義畫家德拉克羅瓦(Eugene Delacroix)的名畫大多收藏在巴黎羅浮宮,一名女子早前在羅浮宮參觀展覽時,發現自己家中的一幅油畫與德拉克羅瓦的作品很相似,遂拜託專家鑑定。經過一年多的研究後,專家證實畫作出自德拉克羅瓦之手,油畫近日在當地的一間畫廊展出。



門德斯(Mendes)畫廊負責人菲利普(Philippe Mendes)憶述:「一名手持油畫的女子走入畫廊,並告訴我,她手中的油畫與德拉克羅瓦《房間裏的阿爾及爾女人》(Women of Algiers in Their Apartment)很相似。」菲利普清理該鋪滿塵埃的油畫後,發現其顏色的運用具有德拉克羅瓦的獨特風格。



菲利普找來藝術歷史學家、德拉克羅瓦專家科希-法蒂加(Virginie Cauchi-Fatiga)鑑定,她分析了油畫的技術和顏色,又比較了德拉克羅瓦其他畫作,然後再用紅外線和X光作深入的觀察。經一年多的研究後,她「絕對肯定」這是德拉克羅瓦的作品,又形容是「非常重要的發現」。



據了解,這幅油畫是該系列的研究作品,背面有一枚印章,而且沒有德拉克羅瓦的簽名;它曾於1850年出現在拍賣會上,此後消失多年。