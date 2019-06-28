著名油畫消失170年　原來一直收藏平民家中

法國著名浪漫主義畫家德拉克羅瓦（Eugene Delacroix）的名畫大多收藏在巴黎羅浮宮，一名女子早前在羅浮宮參觀展覽時，發現自己家中的一幅油畫與德拉克羅瓦的作品很相似，遂拜託專家鑑定。經過一年多的研究後，專家證實畫作出自德拉克羅瓦之手，油畫近日在當地的一間畫廊展出。



門德斯（Mendes）畫廊負責人菲利普（Philippe Mendes）憶述：「一名手持油畫的女子走入畫廊，並告訴我，她手中的油畫與德拉克羅瓦《房間裏的阿爾及爾女人》（Women of Algiers in Their Apartment）很相似。」菲利普清理該鋪滿塵埃的油畫後，發現其顏色的運用具有德拉克羅瓦的獨特風格。



菲利普找來藝術歷史學家、德拉克羅瓦專家科希-法蒂加（Virginie Cauchi-Fatiga）鑑定，她分析了油畫的技術和顏色，又比較了德拉克羅瓦其他畫作，然後再用紅外線和X光作深入的觀察。經一年多的研究後，她「絕對肯定」這是德拉克羅瓦的作品，又形容是「非常重要的發現」。



據了解，這幅油畫是該系列的研究作品，背面有一枚印章，而且沒有德拉克羅瓦的簽名；它曾於1850年出現在拍賣會上，此後消失多年。