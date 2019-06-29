約翰遜倡限制移民　侯俊偉鼓勵創業

英國保守黨黨魁爭奪戰，2名候選人前外相約翰遜及現任外相侯俊偉，分別闡釋他們在移民及教育問題上的政策，約翰遜承諾會推動澳洲對移民進行的計分制度來挑選移民，侯俊偉則表示會取消開設自己公司的僱主所背負的大學學費債務。



約翰遜在保守黨的Facebook帳戶內作出廣播稱，英國開放給有才華的移民，但需要有管制。他提出一旦當選首相，會仿傚澳洲對申請定居或工作的移民採取計分制度，考慮他們入境前是否已有一份確實的工作等候他們，以及他們說英語的能力。



約翰遜又表示會阻止哪些抵埗英國之後、即時想申請福利的移民權利。他強調英國必須開放給高技術移民，例如科學家，但政府同時要向公眾確保英國離開歐盟之後，會控制哪些非技術的移民人口。這樣才會恢復公眾對英國本身掌控移民系統、加強阻止哪些濫用英國系統的移民的信心。



侯俊偉則提出任何欠下大學學費貸款的人，如果開設自己的公司而又僱用超過10名職員以上達到5年，他們的大學貸款債務可以一筆勾銷。他希望此舉可以讓年輕人敢於冒險和創業。



侯俊偉說，他開設自己的生意，仍然沿用開設公司所學得的經驗應用於每一天，就是要專注、目標為本及採用談判的藝術。他希望更多年輕人有信心去決定開設自己的公司，從而創造財富及讓英國再次騰飛。



侯俊偉又提出削減公司利得稅及增加國防開支，英國財政研究學會估計他的建議將需要庫房支持370億至680億英鎊（約3700萬至6800萬港元）。



駐英國記者章怡報道

