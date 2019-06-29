遊泰墮崖被迫出院　華孕婦：想盡快回國治療

來自中國江蘇的王姓孕婦與俞姓丈夫本月6日到泰國烏汶府Pha Taem國家公園旅遊時，遭後者推落懸崖被送院治療，她甦醒後指證其丈夫為兇手。至周五（28日），王女因烏汶府醫療資源緊張而被強制出院，她表示希望可以盡快找到航空公司幫助，回中國繼續治療。



院方表示，由於烏汶府的醫院設備及資源不及曼谷，每天都有很多病患排隊等待入院治療。醫院會按病人是否有生命危險，判斷其出院。王女稱：「主治醫生認為我已脫離生命危險，所以要求強制出院」。王女目前暫時住離醫院50米遠的地方，怕萬一有發生均可即使送院。



王女表示，在泰國治療諸多不便，加上語言不通，她跟家人都希望盡快回國治療，「如果轉院到曼谷的話，其實意義也不大」，希望可以有聯繫有關部門及航空公司，協助回中國治療。而王女亦指願意承擔相關費用，目前已經接洽了幾家航空公司，但還沒有眉目。



另外，王女亦願意回國前先配合警方將案情工作結尾，「如果警方需要抬我去現場指認的話，我也願意去」。至於與俞男的婚姻，她表示，等身體康復後會提出離婚。