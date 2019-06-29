大阪G20：習稱願兩國協調合作　特期待達成某種協議

在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會周六（29日）踏入第2天，美國總統特朗普與中國國家主席習近平，原定於香港時間早上約10時30分會面，最終延遲了約20分鐘開始。兩國團隊在會面前接見記者，預料將談及華為、貿易等重要議題。



中美團隊相對而坐，習近平表示中美關係近年發生巨大變化，強調兩國關係合則兩利，鬥則俱傷；希望兩國協調合作、雙向發展；特朗普則稱他與習近平有很多時間相處，形容兩人會成為朋友，又稱會面將具建設性，期待兩國可達成某種協議。兩人並未回答記者提問。



特朗普表示，他在周五的晚宴上已與習近平會面：「很多事情實際在昨晚已達成。」他強調中美關係非常良好；至於雙方會否達成貿易協議，他表示時間會給出答案。特朗普此前曾稱，若G20峰會無法達成協議，他將向餘下所有中國商品加徵關稅。



美國副總統彭斯的幕僚長周五在白宮表示，今次中美元首會面最佳的結果將會是重啟貿易談判。中國外交官周五稱，中方感受到美國正在極限施壓，形容美國提出了許多要求，但不想讓步。數名G20領袖在峰會首天均表示，中美貿易磨擦升溫威脅全球經濟增長。

