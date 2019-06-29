大阪G20︰各國領袖大阪城觀表演　晚宴飲福島吟釀

二十國集團（G20）峰會首日結束後，各國領導人移師至日本大阪城公園內的大阪迎賓館出席晚宴，餐前觀賞了日本傳統古典戲劇狂言、鋼琴演奏及歌劇演唱等。東道主日本首相安倍晉三在餐前致詞祝酒，指晚餐以可持續的食材為主，期許G20成功、世界和平繁榮。晚餐以本地食材炮製的菜餚為主，飲品則提供311大地震受災地區出產的酒，包括福島縣產的吟釀。



餐前的文化表演以「日本多元化傳統」為概念，在第一幕「生命重生」中，由知名狂言師野村萬齋表演了經典狂言劇目《三番叟》。在第二幕「災禍中重生」中，盲人鋼琴家辻井伸行演奏了311地震支援的主題曲等作品；而歌劇家中丸三千繪則演唱了意大利及俄羅斯歌劇。



晚餐包含4道菜，前菜為燒粟米燉蛋及海鮮凍配紫蘇葉；第2道菜為鱧魚及大阪泉州水茄子湯；第3道菜為香煎鮟鱇魚配煮蔬菜及麻醬沙律；第4道菜為竹炭但馬牛配牛蒡配舞茸穀麥飯。甜品則為白桃、抹茶配和式點心。餐前餐後奉以逾廿種飲品，有多款本地特產的茶及日本酒，包括福島的山廢純米吟釀；並配有各式小食。