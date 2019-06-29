大阪G20：習特會團隊分析　美方人員有變動

中美元首在日本大阪的二十國峰會期間舉行會晤，美國總統特朗普與中國國家主席習近平握手合照後，與各自的團隊相對而坐。有媒體指出，習近平的隨行團隊未有太大變化；惟特朗普的團隊則少了國家經濟委員會主席庫德洛。



從照片可見，陪同習近平出訪的人員包括中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部部長王毅、國家發展和改革委員會主任何立峰，以及國務院副總理劉鶴；與去年阿根廷G20峰會出訪的團隊相若。



而特朗普的團隊包括財長姆紐欽、國家安全顧問博爾頓、貿易代表萊蒂澤、國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅、白宮社交媒體總監斯卡維諾、特朗普女兒兼白宮高級顧問伊萬卡，及伊萬卡丈夫、白宮高級顧問庫斯納。



中媒分析指，庫德洛近期的對外發言圍繞美國就業率等話題，顯示他並非推動中美貿易談判的一線成員。庫德洛近日表示美國即使沒有與中國達成協議，本年的經濟也將保持強勁增長率；又稱中美元首會談不設前提。分析指，庫德洛的職責似乎是提升美國國內士氣，與特朗普裏應外合製造輿論聲勢。