大阪G20：特朗普稱華為可購美企零件　無提孟晚舟

中美元首周六（29日）在日本大阪的二十國集團（G20）峰會期間閉門會談，雙方會後同意重啟兩國經貿談判。美國總統特朗普於香港時間約2時30分召開記者會，總結G20之行。在問答環節時，特朗普回答記者指在中美峰會上有談及中國科技企業華為的問題，指美企可繼續賣零件予華為；但未有提及華為太子女、首席財務官孟晚舟在加拿大被扣事宜。



特朗普形容峰會極好，期間與多名領袖進行了建設性對話。美國與日本的關係前所未有的好。問及美方會否退出《美日安保條約》，特朗普稱他完全沒有想過這件事。他表示對於與北韓領袖金正恩在兩韓非軍事區的會面感到期待，稱可能明天就會與金正恩握手，更表示金正恩有追蹤他的Twitter帳戶。



對於中美貿易問題，特朗普指雙方進行良好對話，指美方雖不會撤銷對華貨品關稅，但亦暫時不會額外加徵關稅。他又透露，中方將在短時間內購買大量美國食品及農產品，並稱︰「我們將會交出希望他們購買的物品清單。」特朗普指美方未來將與中國共同合作，希望達成貿易協議。他又盛讚中國國家主席習近平是一個出色的領袖。



特朗普表示中美存在巨大貿易逆差，聲稱美國經濟正在增長，「很多活動」正回流美國。他指控中國利用美國農民作為貿易戰「棋子」，稱美國農民並不想要金錢，而是一個公平競爭的環境。



特朗普也談及國內移民問題，他表示墨西哥在邊境安全上的工作做得非常好，批評美國民主黨的初選辯論上提出的政策有如打開美國大門。他稱自己當選總統是因為他比前國務卿希拉妮更好、更聰明、更強勢，而不是因為俄羅斯的影響。



特朗普記者重點一覽︰



習特會及中美貿易

●美企可繼續向華為出售零件

●中國將在短時間內大手購入美國農產品

●不會向中國貨品加徵新關稅，但原有關稅維持不變

●未有提及孟晚舟



東亞關係

●期待與金正恩在南北韓非軍事區見面，但未確定是否能成事

●未考慮退出《美日安保條約》



美國內政

●在移民問題上，指墨西哥邊境安全工作做得非常好

●自己比前競選對手、民主黨的前國務卿希拉妮更好、更聰明、更強勢



中東問題

●對《華盛頓郵報》記者卡舒吉遇害感憤怒，但無怪責沙特阿拉伯王儲薩勒曼