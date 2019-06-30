9非裔漢欲偷渡歐洲掘金　上錯貨櫃誤抵上海

來自西非某國的9名非洲裔男子，為了改善生活環境，本月2日每人向蛇頭支付了250美元（約1950港元），在摩洛哥丹吉爾港登上丹麥籍貨輪美誠馬士基號，並藏匿在一個貨櫃，計劃偷渡到歐洲「掘金」。豈料貨輪的目的地是上海，結果該9名男子便隨船一路到了洋山港，最終被邊檢人員安排原船遣返。



內地傳媒報道，9名男子來自非洲西北某國，年齡介乎於23歲至37歲之間。他們向蛇頭付款後，即被安排在摩洛哥港口潛入空的貨櫃內，隨箱被吊裝上「美誠馬士基」貨輪。由於9人預計前往歐洲只需4天，加上隨身食物和飲水已耗盡，在饑渴難忍下，便在本月7日凌晨用隨身工具，鑿破貨櫃並撬開箱門，打算迎接新生活。然而貨輪當時只抵達蘇伊士運河，而他們開門的動靜，亦驚動巡邏船員，最終9人全被抓獲。



船公司隨後通知上海洋山邊檢站，指即將停泊洋山港的貨輪上，載有9名非洲裔偷渡客，邊檢站立即制訂措施，抽調警力對貨輪全天候監護，又要求船方嚴加看管9人，禁止他們離船登陸。根據中國法律，9人被拒絕入境，只能隨原船離開；在邊檢人員核實9人身份後，便安排他們於上周四（27日）隨貨輪離開。